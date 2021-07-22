"Вертолеты России" и Новикомбанк подписали соглашение о финансировании на 10 млрд. рублей

ЦАМТО, 21 июля. В рамках МАКС-2021 холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) и Новикомбанк подписали соглашение об организации финансирования проектов по серийному производству вертолетов гражданского назначения.

Подписи под соглашением поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Поддержка Новикомбанка имеет для нас огромное значение. Она дает нам возможность реализовывать наши стратегические проекты по разработке новых вертолетов и модернизации серийных машин. Это работа на будущее авиастроительной отрасли страны, результатом которой станет появление новых конкурентоспособных винтокрылых машин", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Новикомбанк организует финансирование для одного из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли – холдинга "Вертолеты России". Понимание отрасли и высокий уровень экспертизы позволяет нам участвовать в реализации масштабных программ. Наше сотрудничество с холдингом дает видимые результаты в виде новейшей техники, востребованной как в России, так и за рубежом", – прокомментировала подписание соглашения председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк сотрудничает с холдингом "Вертолеты России" с 2011 года, предоставляя расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. В 2019 году холдинг "Вертолеты России" и Новикомбанк подписали соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому банк организует финансирование для создания и продвижения гражданских вертолетов. В частности, при поддержке Новикомбанка организуется финансирование таких значимых проектов холдинга, как поставка, ремонт, сопровождение эксплуатации вертолетов Ка-62, Ка-32, Ка-226; Ансат, Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения.

Специально для "Вертолетов России" и входящих в холдинг предприятий Новикомбанк обеспечивает разработку уникальных кредитно-финансовых механизмов, а также внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности его деятельности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".