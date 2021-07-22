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Интерфакс-АВН

РФ может поставить самолёт ДРЛО одной из стран Африки - глава "Рособоронэкспорта"

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Самолет ДРЛО А-50У
Самолет ДРЛО А-50У.
Источник изображения: rg.ru

Жуковский (Московская область). 21 июля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" рассматривает возможность поставки в одну из стран Африки самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), сообщил "Интерфаксу" глава компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" прорабатывает заявку иностранного заказчика на поставку этого самолета в одну из африканских стран", - заявил Михеев, отвечая на вопрос агентства.

Он не назвал страну-интересанта, а также модификацию самолета, которую намерен приобрести заказчик.

У Вооруженных сил России есть самолёт ДРЛО А-50, который также называют "летающим радаром" или русским AWACS. Основное оружие А-50 - радиотехнический комплекс "Шмель", который может обнаруживать цели в радиусе до 600 км и вести одновременно до 300 целей: воздушных, наземных и надводных.

В 2003 году РФ заключила контракт с Индией на поставку трех самолетов А-50ЭИ, оснащенных комплексами израильской компании ELTA Electronics Industries Phalcon. Все три машины были поставлены заказчику в 2010 году. О других экспортных поставках А-50 не сообщалось.

В настоящее время строевые самолеты А-50 модернизируются до уровня А-50У. В ходе модернизации выросла дальность обнаружения различных типов летательных аппаратов и увеличилось количество одновременно наводимых ударных самолетов.

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