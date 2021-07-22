РФ и Мьянма ведут плотное сотрудничество по поставкам военной техники, в том числе и авиации - глава "Рособоронэкспорта"

Первый построенный для ВВС Мьянмы на предприятии китайской авиастроительной компании Chengdu Aircraft Industries Company (Group) (САС) двухместный истребитель JF-17B (бортовой номер "1707"). Чэнду, март 2019 года.

Жуковский. 21 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - РФ и Мьянма ведут плотную работу на оружейном рынке, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Между нами ведется плотное взаимодействие по поставкам продукции военного назначения, в том числе авиации", - заявил Михеев "Интерфаксу" на авиасалоне МАКС-2021.

По его словам, Мьянма является одним из ключевых заказчиков "Рособоронэкспорта" и партнеров Ростеха в Юго-Восточной Азии.

Других деталей работы он не привел.

Как сообщал "Интерфакс", в марте Мьянму посетил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. Он провел переговоры с военным руководством страны и стал гостем парада в честь 76-й годовщины образования вооруженных сил Мьянмы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Мьянму в январе.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Хлайну, США и Британия ввели санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к военному перевороту.

Ранее сообщалось, что в январе в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ подписано соглашение о поставке Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С1", разведывательных беспилотников "Орлан-10Е" и радиолокационных станций.

Военная делегация Мьянмы приезжала в Россию для ознакомления с производством "Панцирей", сообщил 9 июня информированный собеседник "Интерфакса".

20 января Фомин сообщил, что Мьянма в ближайшие годы может получить авиа- и бронетехнику, а также средства ПВО российского производства. "Россия уже поставила в Мьянму самолёты МиГ-29 и Як-130, вертолёты Ми-17 и Ми-24. В ближайшие годы рассматривается возможность поставки других образцов современной авиационной техники, бронетанковой, средств противовоздушной обороны российского производства", - заявил Фомин в интервью телеканалу RT.

В 2018 году Фомин сообщал, что между Россией и Мьянмой была достигнута договоренность о покупке шести самолётов Су-30.

В марте прошлого года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что поставки истребителей Су-30 в Мьянму будут завершены в 2021-2022 годах. "В 2021-2022 годах, как и указано в условиях контракта", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос о сроках поставки Су-30 в Мьянму.

Ранее Мьянма приобрела у РФ партию учебно-боевых самолётов Як-130.

У вооружённых сил Мьянмы есть боевая техника российского производства: вертолёты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, истребители МиГ-29, учебно-боевые самолёты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2". В российских военных вузах проходят обучение военнослужащие из этой страны.