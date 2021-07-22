РФ получила 15 заявок на поставку за рубеж ударных дронов «Орион»

Около 15 стран желают приобрести российский разведывательно-ударный беспилотник «Орион-Э». Об этом в среду, 21 июля, сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«Рособоронэкспорт» в настоящее время прорабатывает заявки от более чем 20 стран на «Орлан-10Е» и около 15 заявок на разведывательно-ударный «Орион-Э», недавно выведенный на мировой рынок», — заявил он.

Кроме того, Михеев отметил, что на «Орлан-10Е» уже есть подписанные контракты и часть из них уже выполнена. По его словам, «предприятия загружены на ближайшие годы, в том числе контрактами по гособоронзаказу».

Ранее, 20 июля, сообщалось, что «Рособоронэкспорт» реализует контракт по поставке разведывательно-наблюдательных летательных аппаратов (БЛА) «Орион-Э». Михеев отметил, что в данный момент формируется облик экспортно ориентированного ударного БЛА «Орион-Э», который, по его словам, будет представлен в ближайшее время.

«Орион-Э» предназначен для ведения воздушной разведки в светлое и темное время суток, в простых и сложных метеоусловиях, а также определения координат объектов и передачи соответствующих данных. Он оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, которые позволяют с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику, транспорт и живую силу противника. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. При этом продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость горизонтального полета — до 200 км/ч.

Вариант для ВС России называется «Иноходец», экспортная версия названия — «Орион-Э». Минобороны тестирует «Орион-Э» с 2019 года, ударный вариант беспилотника был испытан в Сирии.

20 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители могли увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310.