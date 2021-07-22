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ТАСС

Новые режимы системы управления отработали во время посадки "Союза МС-17" в апреле

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Стыковка «Союз МС-17»
Стыковка «Союз МС-17».
Источник изображения: Роскосмос

Отработанные режимы используют в следующих экспедициях

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Новые режимы системы управления были испытаны во время посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-17". Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС).

"Во время возвращения со станции и посадки испытывали новые режимы системы управления, которые до нас никто не испытывал. У нас все хорошо получилось, все отработалось", - сказал Кудь-Сверчков.

По его словам, он рад тому, что отработанные режимы будут использоваться в следующих экспедициях.

Спускаемый аппарат "Союз МС-17" совершил посадку в Казахстане в 07:55 мск 17 апреля. На нем на Землю после длительной экспедиции вернулись три члена экипажа - российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт из США Кэтлин Рубинс.

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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
МАКС-20XX
Союз ПКК
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