Роскосмос проведет на модуле "Наука" эксперимент по адаптации человека к космосу

Всего в рамках долгосрочной программы целевых работ на МКС планируется осуществить порядка 170 экспериментов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Роскосмос совместно с МГУ проведет эксперимент на многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" по адаптации вестибулярного аппарата человека к нахождению в космосе. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Один из экспериментов, один из первых, который мы будем проводить на МЛМ ["Наука"] совместно с Московским госуниверситетом, он как раз посвящен <...> адаптации человека <...> [к нахождению в космосе], там специальным образом стимуляция будет [проводиться] вестибулярного аппарата <...> слабыми токами", - сказал он.

Всего в рамках долгосрочной программы проведения целевых работ на МКС планируется провести порядка 170 экспериментов, отметил Блошенко.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке рассказал об эксперименте по изготовлению кристаллов в космосе.

"В составе МЛМ ["Наука"] будет специальная печь, которая будет именно в условиях невесомости готовить из расплавов металлов кристаллы особой чистоты, потом из этих кристаллов можно будет делать модули для <...> электронной техники, для инфракрасных датчиков, для датчиков ионизирующего излучения", - поделился он.

Благодаря МЛМ "Наука" отечественные ученые также смогут исследовать организмы животного происхождения в условиях длительных космических перелетов, подчеркнул Блошенко.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. Запуск МЛМ запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля.