В "Рособоронэкспорте" заявили, что страны Азии, Африки и Европы интересуются Су-57

Компания прорабатывает заявки на истребитель от пяти государств

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Европы проявили интерес к российскому истребителю пятого поколения Су-57. Об этом ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" в настоящий момент прорабатывает заявки на истребитель пятого поколения Су-57Э от пяти стран из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Европы", - проинформировал Михеев.

Ранее он сообщил, что к самолету проявлен большой интерес с учетом того, что истребитель получил госзаказ по программе вооружения ВС РФ. При этом глава "Рособоронэкспорта" отметил наличие жесткой конкуренции со стороны американских, европейских и китайских компаний.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля. Выставка входит в тройку крупнейших авиасалонов мира.