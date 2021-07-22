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Известия.ru

Первые эшелоны ВС РФ направились в Белоруссию для подготовки к учениям

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В Белоруссию прибудут первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил «Запад-2021». Об этом в среду, 21 июля, сообщается в официальном Telegram-канале минобороны республики.

«Сегодня в Беларусь прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021»,— говорится в сообщении.

Темой предстоящих учений, которые пройдут с 10 по 16 сентября на полигонах двух стран является «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Ранее, 9 июля, стало известно, что в учениях «Запад-2021» будут задействованы боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Российским военным, которые готовятся принять новые машины на вооружение, необходимо будет оценить, как они проявят себя в различных ситуациях на поле боя. Машину будут проверять на сложной местности, в городских условиях, в горах, лесах.

Кроме того, в августе и в сентябре подразделения российских вооруженных сил проведут совместные учения с военными республик Центральной Азии — Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Согласно утвержденному Минобороны плану, основной упор в учениях будет сделан на борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Серия учений завершится совместными стратегическими маневрами вооруженных сил стран Шанхайской организации сотрудничества — «Мирная миссия – 2021».

Стратегические учения «Запад» проводятся раз в четыре года. К ним привлекаются почти все части вооруженных сил Белоруссии, а также группировка Западного военного округа, в том числе силы Балтийского флота, подразделения ВДВ и специальные войска.

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