Пресс-секретарь Песков: необходимости в допзащите спецсвязи высших чиновников нет

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о слежке за телефоном французского лидера Эммануэля Макрона, заявил, что правительство России использует специальную систему связи, которая надежно защищена и в дополнительной защите не нуждается.
Телефонные номера Макрона в 2019 году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus, сообщает газета Monde.
В этой связи Песков прокомментировал журналистам ситуацию в РФ.
Песков также отметил, что меры безопасности в этом вопросе принимаются регулярно.
"В дополнительных мерах нет необходимости", - подчеркнул он.
В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.