Пресс-секретарь Песков: необходимости в допзащите спецсвязи высших чиновников нет

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о слежке за телефоном французского лидера Эммануэля Макрона, заявил, что правительство России использует специальную систему связи, которая надежно защищена и в дополнительной защите не нуждается.

Телефонные номера Макрона в 2019 году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus, сообщает газета Monde.

В этой связи Песков прокомментировал журналистам ситуацию в РФ.

"В целом глава государства, кабинет министров, администрация президента и другие ведомства используют систему специальной связи, правительственной связи, которая надежно защищена", - сказал он, отвечая на вопрос, уверено ли правительство в информационной безопасности президента и администрации.

Песков также отметил, что меры безопасности в этом вопросе принимаются регулярно.

"В дополнительных мерах нет необходимости", - подчеркнул он.

В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.