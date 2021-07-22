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Российская газета

Названо ключевое отличие Checkmate от других истребителей РФ

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Источник изображения: rg.ru

Военные эксперты собрали воедино сведения о новом российском истребителе Checkmate. Выяснилось, что у машины есть несколько важных отличий от других боевых самолетов отечественной сборки (даже не считая одного двигателя вместо традиционных двух).

Первое и главное - Checkmate/ЛТС едва ли не впервые с довоенной поры не имеет встроенной пушки. Главный конструктор самолета Михаил Стрелец упомянул о подвесных пушечных контейнерах, которые могут быть установлены в отсеках вооружения, пишет bmpd. Глава Ростеха Сергей Чемезов также рассказал о пушке в контексте подвесного вооружения общей массой 7400 килограммов.

Объяснить это можно следующим образом. Пушка - эффективное оружие ближнего маневренного боя, требующего высокой квалификации летчиков. Поскольку Checkmate предназначен в первую очередь на экспорт, эту опцию сочли излишней. При этом нельзя забывать, что самолет рекламируется как платформа открытой архитектуры, способная меняться под пожелания конкретного заказчика.

Далее, впервые в отечественной практике самолет Сухого получил автоматизированную систему логистической поддержки Matreshka. Предполагается, что она будет оценивать состояние истребителя в режиме реального времени, заранее планируя ремонтные и сервисные работы, заказывая и доставляя запчасти. По мнению разработчика, это значительно снизит стоимость и повысит эффективность послепродажного обслуживания. Основная задача Cheсkmate - конкурировать на мировом рынке с новейшими китайскими истребителями и стоимость летного часа станет здесь важным аргументом. Правда, американский аналог Matreshka, логистическую систему ALIS для F-35 пока не удалось заставить нормально работать. Надеемся, у наших получится лучше.

Презентация Checkmate состоялась в первый день МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.


Антон Валагин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
Стрелец
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
МАКС-20XX
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