Войти
ТАСС

Космонавт считает, что ниша для профессионалов останется при развитии космического туризма

397
0
0
Сергей Кудь-Сверчков
Сергей Кудь-Сверчков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Сергей Кудь-Сверчков считает, что космонавтика постепенно будет шагать вперед, но из-за враждебности космической среды эти шаги более аккуратные

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Ниша для космонавтов останется даже в случае активного развития космического туризма. Такое мнение выразил космонавт Сергей Кудь-Сверчков на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

"Для космонавтов всегда останется ниша для полетов дальше и выше", - сказал Кудь-Сверчков, комментируя суборбитальные полеты, которые совершили богатейший человек мира Джефф Безос и миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

По словам космонавта, сейчас авиация шагнула очень сильно вперед в части доступности для каждого человека. Он считает, что космонавтика постепенно будет шагать вперед, но из-за враждебности космической среды эти шаги более аккуратные. "Доступность космоса - очевидная вещь. Когда это будет, пока не понятно. Мы делаем шаги, это естественно", - добавил Кудь-Сверчков.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит 15-летие. Авиасалон проходит с 20 по 25 июля в Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 проводятся с учетом требований противодействия распространению COVID-19.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Virgin Galactic
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
18.04.2019
Самолет Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019
18.07.2017
Сергей Поздняков: стартовали работы по созданию скафандра нового поколения
15.08.2016
Дирижабли готовятся вновь составить конкуренцию самолетам
28.08.2013
Авиамодельный кружок без руководителя: что не так на авиасалоне МАКС
22.11.2011
Руководитель космического кластера «Сколково» Сергей Жуков: "Мы намерены развивать собственную систему суборбитальных путешествий"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:36
  • 225
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком