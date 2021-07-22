Космонавт считает, что ниша для профессионалов останется при развитии космического туризма

Сергей Кудь-Сверчков считает, что космонавтика постепенно будет шагать вперед, но из-за враждебности космической среды эти шаги более аккуратные

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Ниша для космонавтов останется даже в случае активного развития космического туризма. Такое мнение выразил космонавт Сергей Кудь-Сверчков на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

"Для космонавтов всегда останется ниша для полетов дальше и выше", - сказал Кудь-Сверчков, комментируя суборбитальные полеты, которые совершили богатейший человек мира Джефф Безос и миллиардер и основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

По словам космонавта, сейчас авиация шагнула очень сильно вперед в части доступности для каждого человека. Он считает, что космонавтика постепенно будет шагать вперед, но из-за враждебности космической среды эти шаги более аккуратные. "Доступность космоса - очевидная вещь. Когда это будет, пока не понятно. Мы делаем шаги, это естественно", - добавил Кудь-Сверчков.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 отметит 15-летие. Авиасалон проходит с 20 по 25 июля в Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 проводятся с учетом требований противодействия распространению COVID-19.