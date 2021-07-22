Путин в День ВМФ посетит парад в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин посетит парад Военно-морского флота, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 21 июля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, президент будет на параде», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

19 июля подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Петербург, чтобы впервые принять участие в параде в День ВМФ, который состоится 25 июля в честь 325-летия российского флота.

Всего в торжественном мероприятии примут участие порядка 40 кораблей и катеров, а также авиация — почти 50 самолетов и вертолетов.

В прошлом году парады в честь Дня военно-морского флота России прошли на семи главных базах страны. В праздничных мероприятиях приняли участие 250 кораблей и около 15 тыс. военнослужащих. Было задействовано около 80 самолетов и вертолетов, а также свыше 100 единиц наземной техники.