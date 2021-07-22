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Известия.ru

Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Отказ от доллара и гибкий подход к заказчикам вооружений являются главными контрмерами России против санкций Запада. Об этом заявил 21 июля в ходе авиасалона МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Так он прокомментировал свои слова, сказанные в июне о том, что Россия нашла контрмеры против рестрикций «коллективного Запада».

«Российские контрмеры против санкций состоят в индивидуальном подходе к каждому из заказчиков, предложении привлекательных условий при заключении контрактов, корректировке форм расчетов и предоставлении более гибких их схем, отказе от доллара и переходе на другие валюты, в том числе национальные», — цитирует Шугаева «РИА Новости».

Как добавил глава службы, Москва, в отличие от стран Запада, не выдвигает партнерам «политических» условий при реализации военно-технического сотрудничества.

«Россия — надежный партнер, предлагающий качественную технику по реальной цене», — подчеркнул он. По его словам, именно поэтому в мире сохраняется устойчивый спрос на продукцию военного назначения, сделанную в России.

Последние годы объемы экспорта российских вооружений остаются на уровне $15 млрд, добавил Шугаев.

Ранее в этот день стало известно, что Россия планирует поставить Индонезии партию многоцелевых боевых истребителей Су-35. Днем ранее сообщалось, что пять стран подали заявки на приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57.

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что в ближайшие годы на этот самолет будет существенный спрос. По его словам, Су-57 — один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам и имеет различные преимущества.


20 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители увидели полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310.

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