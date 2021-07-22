Войти
WarSpot

Четыре минуты в космосе

347
0
0
Источник изображения: warspot.ru

20 июля стало ещё одним знаменательным днём в эре освоения космоса. Через 52 года со дня первой высадки людей на Луну в космос отправился человек на собственной ракете. Основатель Amazon Джефф Безос в компании трёх человек удачно слетал в космос на разработке своей же компании Blue Origin.

Помимо того, что это первый полёт людей в космос на частной ракете New Shepard, он стал рекордным ещё по трём показателям: в космосе побывали самый молодой, самый пожилой и самый богатый астронавты. Помимо Джеффа Безоса в капсуле находились его брат Марк, 82-летняя американская лётчица Уолли Фанк и 18-летний голландец Оливер Дэймен.

Первая отправка людей в космос компанией Blue Origin

Весь полёт с момента старта ракеты и до приземления капсулы занял менее часа. Ракета стартовала с площадки Launch Site One в Техасе. Спустя три минуты от неё отделилась капсула, которая продолжала набирать высоту и пересекла линию Кармана (100 км над Землей). Пассажиры провели около четырёх минут в невесомости. Разгонный блок ракеты успешно вернулся на площадку спустя 7 минут 20 секунд после старта, а капсула на трёх парашютах совершила мягкую посадку в 3 км от стартовой позиции.

Инфографика полёта ракеты New Shepard и пассажирской капсулы

Источник изображения: blueorigin.com

Этот полёт стал вторым коммерческим пилотируемым полётом за месяц. Ранее семидесятилетний британский миллиардер Ричард Брэнсон вернулся из полёта к границе с космосом, реализовав главную мечту своей жизни. 11 июля ракетоплан VSS Unity его компании Virgin Galactic достиг высоты в 86 км.

«Самая-самая» космическая команда

Источник изображения: blueorigin.com

Этими полётами компании Blue Origin и Virgin Galactic «прорекламировали» свои услуги космического туризма. Несмотря на то, что Ричард Брэнсон опередил Джеффа Безоса, многие считают его полёт не космическим, поскольку условной линией космоса считается высота 100 км над Землёй. Впрочем, NASA ведёт отсчёт с 80 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
Blue Origin
NASA
Virgin Galactic
Проекты
Луна
Похожие новости
19.07.2021
The Guardian (Великобритания): космическая гонка началась снова — но кто в ней победит?
03.01.2019
Уходят с орбиты
09.01.2018
Чужие победы
24.04.2015
Роскосмос не вынес сверхтяжелую ракету
12.07.2011
Лунные деньги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком