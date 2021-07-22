Четыре минуты в космосе

20 июля стало ещё одним знаменательным днём в эре освоения космоса. Через 52 года со дня первой высадки людей на Луну в космос отправился человек на собственной ракете. Основатель Amazon Джефф Безос в компании трёх человек удачно слетал в космос на разработке своей же компании Blue Origin.

Помимо того, что это первый полёт людей в космос на частной ракете New Shepard, он стал рекордным ещё по трём показателям: в космосе побывали самый молодой, самый пожилой и самый богатый астронавты. Помимо Джеффа Безоса в капсуле находились его брат Марк, 82-летняя американская лётчица Уолли Фанк и 18-летний голландец Оливер Дэймен.

Первая отправка людей в космос компанией Blue Origin

Весь полёт с момента старта ракеты и до приземления капсулы занял менее часа. Ракета стартовала с площадки Launch Site One в Техасе. Спустя три минуты от неё отделилась капсула, которая продолжала набирать высоту и пересекла линию Кармана (100 км над Землей). Пассажиры провели около четырёх минут в невесомости. Разгонный блок ракеты успешно вернулся на площадку спустя 7 минут 20 секунд после старта, а капсула на трёх парашютах совершила мягкую посадку в 3 км от стартовой позиции.

Инфографика полёта ракеты New Shepard и пассажирской капсулы Источник изображения: blueorigin.com

Этот полёт стал вторым коммерческим пилотируемым полётом за месяц. Ранее семидесятилетний британский миллиардер Ричард Брэнсон вернулся из полёта к границе с космосом, реализовав главную мечту своей жизни. 11 июля ракетоплан VSS Unity его компании Virgin Galactic достиг высоты в 86 км.

«Самая-самая» космическая команда Источник изображения: blueorigin.com

Этими полётами компании Blue Origin и Virgin Galactic «прорекламировали» свои услуги космического туризма. Несмотря на то, что Ричард Брэнсон опередил Джеффа Безоса, многие считают его полёт не космическим, поскольку условной линией космоса считается высота 100 км над Землёй. Впрочем, NASA ведёт отсчёт с 80 км.