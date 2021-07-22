Raytheon поставит СВ США новую партию ЗУР "Стингер"

ЦАМТО, 21 июля. Минобороны США объявило о подписании Командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Raytheon соглашения на поставку зенитных управляемых ракет "Стингер".

Стоимость контракта составила 320,668 млн. долл. Объемы, стоимость поставок и место проведения работ будут определяться в рамках отдельных заказов. Работы по контракту будут выполнены к 30 июня 2026 года.

FIM-92 "Стингер" – это разработанный General Dynamics для ВС США переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), поступивший на вооружение в 1981 году. Он может применяться спешенной пехотой, размещаться на самоходном шасси и вертолетах. ПЗРК поставлялся вооруженными силами США и 29 других стран. ЗУР, действующая по принципу "выстрелил и забыл", оборудована пассивной инфракрасной ГСН для наведения на воздушную цель. ЗУР обеспечивает поражение целей на дальностях до 4,8 км (в зависимости от версии) и высотах до 3,8 км.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2020 года командование СВ США опубликовало запрос об информации в рамках изучение рынка для выявления потенциальных источников, способных поставить новый переносной зенитный ракетный комплекс для замены состоящих на вооружении СВ США ПЗРК FIM-92 "Стингер".

В настоящее время СВ США планируют по итогам тендера заключить не позднее 2026 ф.г. контракт на производство до 8000 новых ПЗРК для удовлетворения своих потребностей.