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Интерфакс-АВН

Технологии глобальной навигации высокой точности будут совместно развивать компании "ГЛОНАСС" и "Роскартография"

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центральный офис АО "ГЛОНАСС"
Здание "Северная Башня" в Москве, на Тестовской улице, где располагается центральный офис АО "ГЛОНАСС".
Источник изображения: http://severnaja-bashnya.ru/

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Акционерные общества "ГЛОНАСС" и "Роскартография" заключили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 соглашение о сотрудничестве.

"Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам развития и практического применения навигационно-информационных технологий, в том числе создание сети станций на базе геодезических пунктов для решений высокоточного позиционирования", - сказано в пресс-релизе АО "ГЛОНАСС", распространенном в среду.

Сообщается, что АО "ГЛОНАСС" развивает сервис, реализующий технологию глобальной навигации высокой точности в режиме реального времени. Международное название технологии - Precise Point Positioning (PPP). Данный сервис позволяет потребителям добиться точности навигационных определений до 10 см в любой точке евразийского и арктического регионов без локальной инфраструктуры. С помощью PPP можно решать задачи по координатному обеспечению картографических и топографо-геодезических работ, геологоразведочных работ, морской геологии, геоинформационных систем, беспилотных летательных аппаратов.

По информации пресс-службы, в рамках сотрудничества эксперты АО "ГЛОНАСС" и АО "Роскартографии" планируют разработку совместных решений и реализацию пилотных проектов. Стороны сформируют рабочую группу для анализа перспективных направлений деятельности по созданию функциональных дополнений для глобальных навигационных спутниковых систем и картографическому обеспечению навигационно-информационных систем. До 1 октября 2021 года будет подготовлен и утвержден соответствующий план мероприятий ("дорожная карта").

"Мы предполагаем совместное использование сетей геодезических пунктов для развития сервисов партнера, которые позволят усовершенствовать технологию глобальной навигации высокой точности. Сегодня мы договорились сформировать рабочую группу, которая подготовит "дорожную карту" для дальнейших совместных действий", - сказал генеральный директор АО "Роскартография" Сергей Карутин.

По словам генерального директора АО "ГЛОНАСС" Игоря Милашевского, реализация данного соглашения позволит повысить качество продукта для высокоточного позиционирования, сделает его более конкурентоспособным и эффективным.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
БПЛА
ГЛОНАСС
ИТ
МАКС-20XX
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