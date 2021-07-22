Крылатую ракету "БраМос" предложили российским ВКС

Предлагаемый российским ВКС вариант ракеты полностью отработан и сдан на вооружение ВВС Индии, сообщили в BrahMos Aerospace

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Российско-индийское совместного предприятия (СП) BrahMos Aerospace ожидает решения ВКС России о приобретении крылатой ракеты воздушного базирования совместной разработки. Об этом в среду в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил ТАСС глава российской части СП Александр Максичев.

"Мы предложили нашу ракету российским ВКС. Теперь выбор за принимающими решение о ее приобретении", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах заказа ракеты ВС РФ.

Глава СП отметил, что предлагаемый российским ВКС вариант ракеты "БраMос" полностью отработан и сдан на вооружение ВВС Индии.

В индийских военно-воздушных силах для использования ракет "БраМос" предназначены 40 истребителей Су-30МКИ. Дальность полета крылатой ракеты "БраМос" воздушного базирования - 300 км. В ходе испытаний были выполнены шесть пусков ракет этого типа по наземным и надводным целям.

В этом году Международный авиационно-космический салон отмечает 15-летие. Он проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.