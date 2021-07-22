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РИА Новости

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев: поставки Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл – РИА Новости. Поставки новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году, сообщил журналистам в среду на МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев.

"Поставки могут быть осуществлены, начиная с 2023 года. В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу по продвижению этого самолета в страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.

По его словам, РОЭ фиксирует большой интерес к самолету, особенно после "отличных действий российских ВКС на Су-34 в ходе антитеррористической операции в Сирии".

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