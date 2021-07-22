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ТАСС

Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ

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Второй полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
Второй полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В.
Источник изображения: © Пресс-служба ОАК

РФ также предлагает партнерам новейшие беспилотные летательные аппараты, отметил Дмитрий Шугаев

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Россия вывела на международный рынок авиации новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ. Об этом ТАСС в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщил директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"За последние два года российскими производителями авиатехники на мировой рынок вооружения выведены многофункциональный истребитель Су-57Э, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ", - сказал он.

По словам Шугаева, Россия также уделяет повышенное внимание выводу на рынок новейших беспилотных летательных аппаратов. "В настоящее время мы предлагаем нашим партнерам ряд беспилотных летательных аппаратов: многофункциональный комплекс "Орлан-10Е", многофункциональный комплекс воздушной разведки с беспилотным аппаратом большой продолжительности "Орион-Э", - добавил глава ФСВТС.

На протяжении долгого времени доля авиационной техники в российском экспорте продукции военного назначения занимает лидирующие позиции, подытожил Шугаев.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ является экспортной модификацией самолета Ил-112В, созданного в интересах ВВС России и предназначенного для перевозки и десантирования грузов, транспорта, техники, амуниции и личного состава. Самолет обладает универсальностью применения, расширенными возможностями по перевозке грузов, возможностью применения круглосуточно и другими конкурентными преимуществами.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.

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1 комментарий
№1
22.07.2021 05:55
То есть самолета еще нет, а уже на рынок вывели.
+1
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