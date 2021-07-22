Ростех создаст уникальную систему очистки воздуха для МКС

Технология обеспечивает практически 100% защиту от всех вирусов, сообщил гендиректор концерна "Радиоэлектронные технологии" Николай Колесов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) разработает для Международной космической станции (МКС) уникальную систему очистки воздуха, обеспечивающую практически 100% защиту от всех вирусов. Об этом сообщил ТАСС в рамках МАКС-2021 генеральный директор концерна Николай Колесов.

"Сейчас ведется работа по созданию системы очистки воздуха на основе технологии "Тиокрафт" для МКС. Прибор по техзаданию Роскосмоса будет готов к осени. Планируем в следующем году отправить прибор на орбиту", - сказал он.

КРЭТ разработал уникальную систему очистки воздуха "Тиокрафт", которая полностью разлагает вирусы. Данная система уже закупается российскими ведомствами, а также поставляется на экспорт.

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.