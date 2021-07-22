Партия БМП поступит на вооружение 201-й российской базы в Таджикистане

Мотострелковые подразделения 201-й военной базы в Таджикистане получат 17 современных боевых машин пехоты БМП-2М. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

По его словам, бронетехника позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке.

Новые БМП должны заменить устаревшие образцы техники мотострелковых подразделений.

БМП-2М имеет автоматическую систему управления огнем, что позволяет командиру и наводчику действовать как единое целое. Бронетехника также оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения. На ней установлена радиостанция Р-168 "Акведук", которая способна устойчиво работать даже в условиях радиоэлектронного воздействия.

Александр Степанов