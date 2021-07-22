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Российская газета

Названы потенциальные покупатели истребителя Chekmate

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Источник изображения: rg.ru

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили о странах, которые проявляют особый интерес к истребителю Cheсkmate. Он может быть востребован на Ближнем Востоке и в государствах Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

Об этом на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, пишет РИА Новости.

Напомним, Cheсkmate впервые представили накануне на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском. Для его производства российские конструкторы использовали суперкомпьютер. Новейшие технологии позволили значительно сократить время, стоимость работ и испытаний.

Истребитель Checkmate в Российской Федерации может получить обозначение Су-75. Он способен развивать скорость 1,8-2 Маха и нести 7,4 тонны полезной нагрузки.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
ИТ
МАКС-20XX
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