Названы потенциальные покупатели истребителя Chekmate

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили о странах, которые проявляют особый интерес к истребителю Cheсkmate. Он может быть востребован на Ближнем Востоке и в государствах Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

Об этом на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, пишет РИА Новости.

Напомним, Cheсkmate впервые представили накануне на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском. Для его производства российские конструкторы использовали суперкомпьютер. Новейшие технологии позволили значительно сократить время, стоимость работ и испытаний.

Истребитель Checkmate в Российской Федерации может получить обозначение Су-75. Он способен развивать скорость 1,8-2 Маха и нести 7,4 тонны полезной нагрузки.

Светлана Цыганкова