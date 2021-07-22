На Северную верфь доставлена надстройка для корвета "Меркурий"

ЦАМТО, 21 июля. Со Средне-Невского судостроительного завода (СНСЗ) на Северную верфь (оба предприятия входят в состав ОСК) доставлена надстройка для корвета "Меркурий" проекта 20386.

Надстройка из композитных материалов, разработанная ЦМКБ "Алмаз" для проекта 20386 – уникальная корпусная конструкция. Она обладает высокой прочностью и уменьшенной удельной массой, что позволяет увеличить полезный объем корабля для размещения на нем современных систем и оборудования, служебных и жилых помещений для экипажа.

Надстройка была доставлена на Северную верфь на барже. Технологически сложная операция выгрузки продолжалась несколько часов: баржу с надстройкой завели в заводской плавучий док и установили на специальные опоры – "постели". Откачав из дока воду, подняли его в один уровень со стапелем, установили под баржу судовозные тележки и выкатили ее на стапель, где с помощью двух кранов переместили надстройку на площадку для дальнейшей работы по внутреннему насыщению.

В настоящее время на корвете "Меркурий" ведутся корпусные работы.

Многоцелевые корветы проекта 20386 – новейшая разработка российских конструкторов. Корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, противоракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".