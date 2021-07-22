Войти
ЦАМТО

"Технодинамика" и "Рособоронэкспорт" будут продвигать на внешний рынок отечественные парашюты

311
0
0
Парашютные системы позволяют десантироваться с разных высот в полной боевой экипировке. Фото с сайта www.mil.ru
Парашютные системы позволяют десантироваться с разных высот в полной боевой экипировке. Фото с сайта www.mil.ru.

ЦАМТО, 21 июля. В рамках деловой программы МАКС-2021 холдинг "Технодинамика" и "Рособоронэкспорт" подписали программы продвижения на внешний рынок парашютно-десантной техники и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

На церемонии подписания присутствовали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"Технодинамика" – российский флагман в области разработки и производства парашютных систем различного назначения. Холдинг осуществляет полный цикл создания, от научных исследований до изготовления, испытаний и модификации. Сегодня российская армия на 97% укомплектована парашютами его производства, они применяются в вооруженных силах и спецподразделениях стран СНГ, Ближнего Востока и ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" на Африканском континенте. Программа совместного продвижения позволит нам усилить российские позиции в этом сегменте на рынках 24 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки южнее Сахары, Европы и СНГ", – сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Программа, подписанная 20 июля в ходе торжественной церемонии в павильоне "Технодинамики", подразумевает продвижение на зарубежные рынки парашютно-десантной техники холдинга, предназначенной для оснащения специальных подразделений различных силовых структур; спасательных парашютных систем, необходимых для аварийного покидания военных самолетов и вертолетов, а также тормозных посадочных систем, которые используются для уменьшения длины пробега при посадке или прерванном взлете боевых самолетов.

Кроме того, "Технодинамика" и "Рособоронэкспорт" будут продвигать учебно-тренировочные комплексы, центры подготовки парашютистов и специальные тренажеры, предназначенные для теоретического обучения парашютистов и десантников, практической отработки их навыков, включая действия в особых случаях. Такие комплексы возможно делать для любого типа парашюта, с их помощью можно отработать групповые прыжки на управляемых парашютных системах, внештатные ситуации, в том числе отказы, при любых погодных условиях.

"Парашютные системы "Технодинамики" соответствуют мировым стандартам, а по многим параметрам и превосходят зарубежные аналоги. Ряд компетенций и возможностей холдинга являются уникальными. Так, "Технодинамика" является единственным держателем подлинной документации на тормозные парашюты, применяющиеся на всей авиационной технике российского и советского производства, а значит, только наши системы являются лицензионными. Уверен, что при поддержке "Рособоронэкспорта" мы сможем усилить свои позиции на международном рынке", – прокомментировал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Еще один документ, подписанный "Технодинамикой" и "Рособоронэкспортом" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, – программа продвижения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые ведут предприятия холдинга в интересах иностранных заказчиков.

"Индустриальное партнерство – один из ведущих трендов мирового оружейного рынка. Ряд стратегических заказчиков "Рособоронэкспорта" видят развитие нашего сотрудничества именно в наращивании высокотехнологической компоненты, и мы готовы к взаимодействию по данной тематике. Компания ведет сотни проектов в области трансфера технологий и обладает огромным опытом в реализации подобных контрактов в различных формах. Это лицензионное производство российской продукции за рубежом, оказание содействия в создании специальных объектов в зарубежных странах и совместная с иностранными заказчиками разработка образцов", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
Технодинамика
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
15.04.2021
Юрий Слюсарь принял участие в заседании расширенного Бюро Союза машиностроителей России
18.11.2019
Россия покажет на Dubai Airshow учебно-боевой самолет Як-130 и гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
10.03.2017
Ничего нового: Рособоронэкспорт ответил США на запрет работать с Пентагоном
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком