"Технодинамика" и "Рособоронэкспорт" будут продвигать на внешний рынок отечественные парашюты

ЦАМТО, 21 июля. В рамках деловой программы МАКС-2021 холдинг "Технодинамика" и "Рособоронэкспорт" подписали программы продвижения на внешний рынок парашютно-десантной техники и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

На церемонии подписания присутствовали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"Технодинамика" – российский флагман в области разработки и производства парашютных систем различного назначения. Холдинг осуществляет полный цикл создания, от научных исследований до изготовления, испытаний и модификации. Сегодня российская армия на 97% укомплектована парашютами его производства, они применяются в вооруженных силах и спецподразделениях стран СНГ, Ближнего Востока и ключевых партнеров "Рособоронэкспорта" на Африканском континенте. Программа совместного продвижения позволит нам усилить российские позиции в этом сегменте на рынках 24 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки южнее Сахары, Европы и СНГ", – сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Программа, подписанная 20 июля в ходе торжественной церемонии в павильоне "Технодинамики", подразумевает продвижение на зарубежные рынки парашютно-десантной техники холдинга, предназначенной для оснащения специальных подразделений различных силовых структур; спасательных парашютных систем, необходимых для аварийного покидания военных самолетов и вертолетов, а также тормозных посадочных систем, которые используются для уменьшения длины пробега при посадке или прерванном взлете боевых самолетов.

Кроме того, "Технодинамика" и "Рособоронэкспорт" будут продвигать учебно-тренировочные комплексы, центры подготовки парашютистов и специальные тренажеры, предназначенные для теоретического обучения парашютистов и десантников, практической отработки их навыков, включая действия в особых случаях. Такие комплексы возможно делать для любого типа парашюта, с их помощью можно отработать групповые прыжки на управляемых парашютных системах, внештатные ситуации, в том числе отказы, при любых погодных условиях.

"Парашютные системы "Технодинамики" соответствуют мировым стандартам, а по многим параметрам и превосходят зарубежные аналоги. Ряд компетенций и возможностей холдинга являются уникальными. Так, "Технодинамика" является единственным держателем подлинной документации на тормозные парашюты, применяющиеся на всей авиационной технике российского и советского производства, а значит, только наши системы являются лицензионными. Уверен, что при поддержке "Рособоронэкспорта" мы сможем усилить свои позиции на международном рынке", – прокомментировал генеральный директор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Еще один документ, подписанный "Технодинамикой" и "Рособоронэкспортом" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, – программа продвижения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые ведут предприятия холдинга в интересах иностранных заказчиков.

"Индустриальное партнерство – один из ведущих трендов мирового оружейного рынка. Ряд стратегических заказчиков "Рособоронэкспорта" видят развитие нашего сотрудничества именно в наращивании высокотехнологической компоненты, и мы готовы к взаимодействию по данной тематике. Компания ведет сотни проектов в области трансфера технологий и обладает огромным опытом в реализации подобных контрактов в различных формах. Это лицензионное производство российской продукции за рубежом, оказание содействия в создании специальных объектов в зарубежных странах и совместная с иностранными заказчиками разработка образцов", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".