На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере

ЦАМТО, 21 июля. В рамках МАКС-2021 состоялись переговоры председателя Госкомвоенпрома Республики Беларусь Дмитрия Пантуса с директором ФСВТС России Дмитрием Шугаевым и генеральным директором АО "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере, в том числе в интересах третьих стран, а также мероприятия Программы военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации до 2025 года.

Кроме того, в первый день работы МАКС-2021 состоялась ознакомительная встреча и переговоры председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса с генеральным директором АО "Национальная авиационно-сервисная компания" Алексеем Алешиным при участии первого заместителя директора ФСВТС России Андрея Бойцова.

Российская сторона проинформировала белорусскую делегацию об основных функциях и задачах АО "НАСК", а также выразила заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Также стороны обсудили возможные механизмы дальнейшего взаимодействия, в том числе в интересах третьих стран.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.