Air Force Magazine (США): новый российский истребитель класса F-35 перекликается с другими проектами единого ударного истребителя

Новый российский одномоторный истребитель класса F-35 — конкуренция усиливается — перекликается с другими проектами с тендера на единый ударный истребитель (Joint Strike Fighter или JSF) 1990-х. По иронии судьбы, российский проект заимствует из двух из них, которые забраковали, указывает автор.

Официальная презентация истребителя Checkmate ("Шах и мат") от Сухого состоится на авиасалоне МАКС под Москвой 20 июля, однако в сеть уже просочились сначала фотографии макета в выставочном зале, а затем и отредактированные на скорую руку рекламные ролики российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

На снимках показан самолет с большим подфюзеляжным воздухозаборником, который напоминает проект "Боинг X-32" с тендера на единый ударный истребитель (выиграл в итоге F-35 от Локхид-Мартин), а также китайский J-10B.

Еще у Checkmate короткое треугольное крыло со срезанными концами, которое не доходит до хвоста, - опять же как у Х-32. У самолета два наклонных элевона вместо стандартного оперения из стабилизаторов и рулей высоты - это опять же соответствует как X-32, так и кандидату с того же конкурса от МакДоннелл Дуглас, а также YF-23, совместному детищу МакДоннелл Дуглас и Нортроп. YF-23 проиграл тендер на перспективный тактический истребитель (Advanced Tactical Fighter, ADF) F-22 от Локхид-Мартин, а поражение МакДоннелл Дуглас в тендере на единый ударный истребитель, который надо было кровь из носу выигрывать, стал основной причиной слияния компании с Боинг в 1996 году.

Хвостовое оперение нового истребителя снижает эффективную площадь рассеяния - благодаря более низкому профилю и меньшему количеству поверхностей оперения, согласующихся с другими краями - а также обеспечивает потенциально высокую маневренность. Обтекатель на носу у воздухозаборника переходит в наплыв крыла.

Как и его более крупный товарищ по "конюшне" Су-57, Checkmate имеет откидывающийся назад каплевидный фонарь, а инфракрасная функция поиска и сопровождения установлена на лобовом стекле, как и на всех последних истребителях МиГа и Сухого. Однако за последние недели ОАК продемонстрировала в интернете изображения фасеточного модуля электрооптической системы наведения наподобие F-35 - судя по всему, он установлен на нижней поверхности самолета. На других изображениях из интернета видна кромка с пилообразными уступами, очень похожими на двигатель F135 F-35, хотя в остальном сопло круглое.

Ожидается, что Checkmate получит модификацию двигателя "Сатурн АЛ-41Ф1", который использовался на Су-57. Так и двигатель F-35 "Пратт энд Уитни F135" происходит от силовой установки F119 с F-22.

На просочившемся изображении с авиашоу открыт отсек вооружения правого борта. Узкий и длинный, он предполагает вместимость лишь одной ракеты "воздух-воздух" большой дальности или, возможно, нескольких небольших тандемных ракет класса "воздух-воздух" класса Р-60 (по классификации НАТО Aphid или "Тля"). Возможно, у самолета большой подфюзеляжный отсек вооружения, но по изображению это непонятно.

Ширину носовой части определить трудно. Тем самым о параметрах будущей бортовой РЛС с фазированной антенной решеткой - а нет никаких сомнений, что там будет размещаться именно она - остается лишь догадываться. Кроме того, самолет может использовать датчики или радар в наплывах или передних кромках крыла.

Благодаря толстой корневой части крыла и тяжелым сдвоенным заправочным стрелам самолет может нести большой запас топлива. Никаких внешних топливных баков при этом не наблюдается.

На изображении с авиашоу видна противокорабельная ракета Х-59MK, но будет ли она основным оружием Checkmate, неясно. Во всяком случае, ракета легко поместится в узкий боковой отсек вооружений Checkmate.

Макет с МАКСа окрашен в сине-серую схему "брызги", не очень похожую на предыдущие российские самолеты вроде Су-57. Окраска слегка перетекает через острые края на голубую нижнюю сторону.

В ролике ОАК, выпущенном на прошлой неделе, показано, как пилоты из Аргентины, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама и других стран с нетерпением ожидают прибытия Checkmate. Таким образом, либо предполагается, что это экспортный истребитель, специально заточенный под эти страны, либо ОАК ищет финансового партнера для развития и строительства.

Дополнительные изображения самолета позволят лучше проанализировать, обеспечит ли он всестороннюю невидимость, - что маловероятно, учитывая, что его более дорогой напарник Су-57 этой функцией не обладает, - или же ограничится передней полусферой или низкой или пониженной заметностью.

Checkmate пополнит постоянно ширящийся список самолетов класса F-35. Корея разрабатывает двухмоторный аналог F-35 под названием KF-21, заявленный как истребитель поколения 4.5, но без внутренних отсеков вооружения. Турецкий TF-X и китайский двухмоторный FC-31 напоминают F-35. Британский боевой самолет Tempest по конструкции похож на F-35 в носовой части, но имеет более треугольное крыло. Японский истребитель FX относится скорее к классу F-22, а консорциум Франция - Германия - Испания разрабатывает Перспективную европейскую воздушную систему (Future Combat Air System), - она подается как усовершенствование по сравнению с F-35, но в виде макета напоминает скорее более обтекаемый и плоский F-22.

На сайте ОАК идет обратный отсчет до открытия Checkmate, которое состоится в полдень 20 июля.

Джон Тирпак (John Tirpak)