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Известия.ru

В России заявили о намерении поставить истребители Су-35 Индонезии

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россия планирует поставить Индонезии партию многоцелевых боевых истребителей Су-35. Об этом в среду, 21 июля, заявила пресс-секретарь Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

«Проект поставки Джакарте 11 многофункциональных истребителей Су-35 с самого начала привлекал пристальное внимание мирового сообщества. Не удивительно, что после его подписания индонезийская сторона столкнулась с активным давлением со стороны представителей отдельных стран», — сообщила она в ходе авиасалона МАКС-2021 ТАСС.

По ее словам, Джакарте на всевозможных уровнях настоятельно «рекомендовали» отказаться от проекта, однако Россия все равно намерена поставить партию самолетов.

Решетникова также отметила, что Россия рассматривает Индонезию как одного из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 Россия и Индонезия подписали в феврале 2018 года. Первый самолет Джакарта хотела получить к октябрю, а поставка должна была осуществиться в течение двух лет. Однако, реализация контакта до сих пор не началась.

В марте 2019 года заместитель директора федеральной службы военно-технического сотрудничества Михаил Петухов сообщил о продолжении сотрудничества России и Индонезии по контракту на поставку истребителей Су-35 и опроверг информацию об отказе Джакарты от соглашения.

20 июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия получила несколько заявок от иностранных заказчиков на поставку многоцелевых истребителей Су-35. Он напомнил, что современная авиационная техника российского производства, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС России в Сирии.

В тот же день в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310.

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