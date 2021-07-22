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РИА Новости

ФСВТС: истребитель Checkmate может быть востребован на Ближнем Востоке и в Северной Африке

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл — РИА Новости. Новый российский истребитель Checkmate может быть востребован странами Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Прототип самолета представили накануне на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском.

По словам главы ФСВТС, основным конкурентным преимуществом машины будет ее цена: однодвигательные аппараты дешевле и предназначены для выполнения задач легкой истребительной авиации.

"Не всегда, объективно, возможности топовых моделей, топовых образцов (например, Су-57. — Прим. ред.) нужны, они бывают просто избыточны", — пояснил Шугаев.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля на территории ЛИИ имени М. М. Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
МАКС-20XX
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