ФСВТС: истребитель Checkmate может быть востребован на Ближнем Востоке и в Северной Африке

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл — РИА Новости. Новый российский истребитель Checkmate может быть востребован странами Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Прототип самолета представили накануне на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском.

По словам главы ФСВТС, основным конкурентным преимуществом машины будет ее цена: однодвигательные аппараты дешевле и предназначены для выполнения задач легкой истребительной авиации.

"Не всегда, объективно, возможности топовых моделей, топовых образцов (например, Су-57. — Прим. ред.) нужны, они бывают просто избыточны", — пояснил Шугаев.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля на территории ЛИИ имени М. М. Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.