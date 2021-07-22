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ТАСС

Глава ФСВТС: Россия готова делиться новыми авиационными технологиями с партнерами

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Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2019 (c) bmpd
Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2019 (c) bmpd.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Однако это произойдет в том случае, если не будет противоречить национальной безопасности страны, отметил Дмитрий Шугаев

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Россия готова предоставлять партнерам по военно-техническому сотрудничеству авиационные технологии в том случае, если это не противоречит национальной безопасности РФ. Об этом журналистам на международном авиасалоне МАКС-2021 сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Мы - одна из тех стран, которые делятся своими технологиями. Наш индийский партнер - один из хороших примеров, где мы делимся технологиями, чего тем же индийцам не предлагает никто другой. В этой связи мы понимаем, что рынок очень емкий, и мы не можем уповать только на готовую продукцию", - проинформировал Шугаев.

По его словам, передача технологий может выполняться в том случае, если это не противоречит интересам России. "Передача технологий - вопрос безопасности. Передача технологий не в ущерб безопасности - в наших интересах. Россия соблюдает все международные договоренности и, сотрудничая с большим количеством партнеров, не дружит против кого-то, и в приоритете всегда национальная безопасность", - добавил Шугаев.

Новый однодвигательный истребитель

Новый легкий тактический самолет (ЛТС) разработки Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений, сообщил Шугаев.

"ЛТС - это машина, прежде всего предназначенная для экспорта. Понимая ее летные характеристики, ударные и разведывательные возможности, низкую радиолокационную уязвимость, мы ожидаем, что она составит серьезную конкуренцию аналогам. Мы видим в ней перспективы именно как конкурента ведущим западным производителям так называемых легких однодвигательных истребителей пятого поколения", - проинформировал Шугаев.

По его словам, ЛТС позволит России занять новую нишу на мировом рынке военной авиации. "С помощью этого продукта мы надеемся занять определенную перспективную нишу на рынке этих самолетов [ЛТС]", - добавил Шугаев.

Как отметил глава ФСВТС, конкурентами новому российскому ЛТС на мировом рынке выступает французский истребитель Rafale и шведский JAS-39 Gripen. В числе потенциальных заказчиков новой машины он упомянул страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

Новый ЛТС будет отличаться высоким показателем соотношения стоимости и эффективности. "Так как самолет предназначен на экспорт, цена будет являться одним из показателей и наших преимуществ", - подытожил Шугаев.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля. Выставка входит в тройку крупнейших авиасалонов мира.

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