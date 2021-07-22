Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29

По словам пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерии Решетниковой, заказчик сейчас рассматривает предложение

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Россия передала Индии коммерческое предложение по поставке 21 истребителя МиГ-29. Об этом ТАСС в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

"От штаба ВВС Индии поступил тендерный запрос на поставку 21 самолета в 2021 году. Коммерческое предложение российской стороной передано индийским партнерам и сейчас рассматривается заказчиком", - сказала она.

В январе газета Times of India сообщала, что Индия планирует закупить у России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ. Приобретение установочной партии МиГ-29 увеличит численность этих истребителей в составе ВВС Индии до 59.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.