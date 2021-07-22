В России начались переговоры с зарубежными заказчиками о поставках Су-57

В России начались предварительные переговоры о поставке зарубежным заказчикам истребителя Су-57. Об этом в среду, 21 июля, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Заинтересованность у партнеров в этой машине есть. Мы ведем предварительные переговоры с некоторыми из них», — сообщил он «Интерфаксу» на авиасалоне МАКС-2021.

Кроме того, он отметил, что высокотехнологичный истребитель такого класса не может быть дешевым, поэтому переговоры ведутся с кредитоспособными странами.

Также Шугаев дополнил, что приоритетно Су-57 будет поставляться в Вооруженные силы РФ.

Днем ранее сообщалось, что пять стран подали заявки на приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57. Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что в ближайшие годы на этот самолет будет существенный спрос. Также он добавил, что Су-57 — один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам и имеет различные преимущества.

Ранее в этот день Шугаев сообщил, что страна получила несколько заявок от иностранных заказчиков на поставку многоцелевых истребителей Су-35.

19 июля член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов рассказал, что иностранные авиакомпании проявляют интерес к российскому среднемагистральному самолету МС-21. Он также заметил, что действующие твердые контракты предусматривают поставку 175 самолетов МС-21 для отечественных компаний.

20 июля в подмосковном Жуковском открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310.