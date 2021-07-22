В ФСВТС заявили об интересе зарубежных заказчиков к бомбардировщику Су-34

Жуковский. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Несколько стран заинтересовались покупкой у России бомбардировщика Су-34, сообщил журналистам директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Около пяти стран, но контрактных переговоров пока нет", - сказал он на авиасалоне "МАКС-2021".

"Су-34 - очень красивая, очень удачная во всех отношениях машина. Один из хитов у нас, я считаю, в линейке "Су", - сказал Шугаев.

В апреле 2018 года в "Ростехе" заявили, что Су-34 хорошо показали себя в ходе военной операции в Сирии.

До настоящего времени Су-34 поставляются только российским военным, серийное производство самолётов для Минобороны РФ началось в апреле 2005 года.

Су-34 разработан компанией "Сухой". Самолет предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Самолет также имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время суток при всех возможных метеорологических условиях.

На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.