Россия предлагает Индии комплексы ПВО "Панцирь-С" - глава "Рособоронэкспорта"

Жуковский. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Россия готова предложить Индии комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С" в развитие контракта на поставку систем ПВО С-400, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В случае заинтересованности министерства обороны Индии, российская сторона готова предложить комплексы "Панцирь-С" по любой программе", - сказал Михеев на авиасалоне "МАКС-2021" в подмосковном Жуковском.

"Речь может идти о программе стратегического партнерства Make in India или в рамках тендера", - сказал Михеев.

По его словам, поставка "Панцирей" может быть "поддержкой программы С-400".

Сообщалось, что "Панцири" применяются для обороны систем С-400.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд. Ожидается, что первые поставки С-400 в Индию состоятся до конца 2021 года.

Система С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.