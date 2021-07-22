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Интерфакс-АВН

Глава ФСВТС сообщил о предварительных переговорах об экспорте Су-57

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Истребитель Су-57 ВВС России
Истребитель Су-57 ВВС России.
Источник изображения: invoen.ru

Жуковский. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Россия ведет предварительные переговоры о поставке на экспорт истребителя пятого поколения Су-57, сообщил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Заинтересованность у партнеров в этой машине есть. Мы ведём предварительные переговоры с некоторыми из них", - сказал Шугаев на авиасалоне "МАКС-2021".

"Такую высокотехнологичную технику с очень высокими характеристиками могут позволить себе страны, которые кредитоспособны. Машина такого класса не может быть дешевой. Одновременно мы понимаем, что она должна быть конкурентной по цене", - отметил он.

Шугаев заявил, что приоритетно Су-57 будет поставляться в Вооруженные силы РФ.

Ранее во вторник глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сказал журналистам, что пять стран проявили интерес к покупке Су-57.

"Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос, пять стран на сегодняшний день заявили уже, проводим консультации", - сказал Михеев.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационных полка.

Ранее сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенное двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, "где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло", и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство".

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Россия
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ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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