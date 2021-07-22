Российская штурмовая авиация получит ракету "Бронебойщик" после 2023 года

Сейчас согласуются документы для ее принятия на вооружение

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июля. /ТАСС/. Российская штурмовая авиация получит ракету "Бронебойщик", как ожидается, после 2023 года. В настоящее время идет согласование документов для ее принятия на вооружение, сообщил в интервью ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 исполнительный директор концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех" Александр Кочкин.

"Новая авиационная ракета "Бронебойщик" предназначена для поражения наземных целей на различных ударных и транспортно-штурмовых вертолетах, штурмовиках Су-25, других военных самолетах. В настоящее время идет оформление и согласование документов для принятия ракеты на вооружение российского военного ведомства", - сказал он.

Как отметил Кочкин, вопрос о начале серийных поставок будет решен после выхода соответствующих распорядительных документов. "С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления ракет "Бронебойщик" их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года", - уточнил он.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.