Войти
ТАСС

Российская штурмовая авиация получит ракету "Бронебойщик" после 2023 года

357
0
0
Су-25
Су-25.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Сейчас согласуются документы для ее принятия на вооружение

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июля. /ТАСС/. Российская штурмовая авиация получит ракету "Бронебойщик", как ожидается, после 2023 года. В настоящее время идет согласование документов для ее принятия на вооружение, сообщил в интервью ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 исполнительный директор концерна "Техмаш" госкорпорации "Ростех" Александр Кочкин.

"Новая авиационная ракета "Бронебойщик" предназначена для поражения наземных целей на различных ударных и транспортно-штурмовых вертолетах, штурмовиках Су-25, других военных самолетах. В настоящее время идет оформление и согласование документов для принятия ракеты на вооружение российского военного ведомства", - сказал он.

Как отметил Кочкин, вопрос о начале серийных поставок будет решен после выхода соответствующих распорядительных документов. "С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления ракет "Бронебойщик" их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года", - уточнил он.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
22.07.2021
Названы сроки вооружения России «Бронебойщиком»
22.07.2021
Глава "Техмаша" Александр Кочкин: многим нашим разработкам до сих пор нет аналогов в мире
26.04.2021
"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
19.11.2019
Какая российская авиатехника интересует арабский мир
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком