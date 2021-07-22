Глава "Техмаша" Александр Кочкин: многим нашим разработкам до сих пор нет аналогов в мире

Об уникальных характеристиках планирующей авиабомбы "Дрель", сроках поставки в войска новейших авиационных ракет "Бронебойщик", а также о создании авиабомб для тушения пожаров

​​​​​​​Концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех" впервые представил на авиасалоне МАКС-2021 масштабную экспозицию своей продукции - всего более 50 различных боеприпасов, в том числе авиационные средства поражения. Об уникальных характеристиках планирующей авиабомбы "Дрель", сроках поставки в войска новейших авиационных ракет "Бронебойщик", а также о создании авиабомб для тушения пожаров в интервью ТАСС на авиасалоне МАКС-2021 рассказал исполнительный директор концерна "Техмаш" Александр Кочкин.

- Расскажите о наиболее интересных экспонатах концерна "Техмаш", представленных на авиасалоне МАКС-2021, какие новинки можно увидеть?

- "Техмаш" госкорпорации "Ростех" является постоянным участником МАКС, но так масштабно мы демонстрируем нашу продукцию впервые. В объединенной экспозиции холдинга "Технодинамика" концерн представил более 50 боеприпасов различного назначения. Среди них можно отметить изделие Новосибирского завода искусственного волокна - многофункциональную неуправляемую ракету повышенной эффективности, которая ранее нигде не экспонировалась.

Неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности объединила в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм - это известные в России и за рубежом неуправляемые ракеты C-13Т и С-13ОФ. За счет своей многофункциональности изделие является перспективным для поставки не только на внутренний рынок, но и за рубеж.

Ракета С-13Б имеет бетонобойную боевую часть повышенного могущества. Предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической и морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также легкоуязвимой техники и живой силы на открытой местности. По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый блок инициирования, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями - малым и большим - подрыв боевой части.

Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то получим результат как от С-13ОФ: взрыв произойдет на поверхности и поразит легко бронированную боевую технику. Если же установить максимальное замедление, то эффект будет достигнут как от С-13Т.

Также впервые на авиасалоне мы представили макеты новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка" и инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", разработанные НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева.

Макет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС

Систему отличает механизированное развертывание на огневой позиции, автоматизированная подготовка данных полетного задания инженерных боеприпасов, ввод данных полетного задания и параметров самоликвидации мин в инженерные боеприпасы, залп в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания, автоматическая регистрация района дистанционного применения инженерных боеприпасов, обмен информацией по каналам связи с вышестоящим звеном управления.

ИСДМ "Земледелие" может в считаные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей

Для системы разработаны два кассетных боеприпаса дистанционного минирования с функцией самоликвидации, снаряженных противопехотными и противотанковыми минами. Мы провели первые поставки "Земледелия" в войска. Новая система отлично зарекомендовала себя в рамках командно-штабных учений. В фазе ближнего боя система смогла в короткое время "заминировать" нужные площади и отсечь резервы противника от основных сил. Завершить государственные испытания планируется до конца текущего года.

Другая новинка выставки - тяжелая огнеметная система ТОС-2, известная всем больше как "Тосочка". Она более компактная, чем ее аналоги предыдущего поколения "Солнцепек" и "Буратино". Новая система получила колесное шасси вместо гусеничного. В отличие от предшественников в "Тосочке" функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавляет системе универсальности и автономности. Для тяжелой огнеметной системы разработаны новые, более могущественные снаряды, но в работе могут быть использованы и снаряды от "Солнцепека". Думаю, что до конца текущего года "Тосочка" пройдет государственные испытания, по результатам которых будет принято решение о ее постановке на вооружение.

- Могли бы подробней рассказать о разработке комплекта новых реактивных снарядов для ТОС-2? Когда они могут начать поступать на вооружение?

- Комплект реактивных снарядов к ТОС-2 выходит на стадию государственных испытаний. В 2021 году осуществляется закупка опытной партии для проведения опытно-войсковых испытаний. Отличие новых реактивных снарядов от существующих - увеличенная дальность стрельбы и повышенное могущество действия у цели.

- Как продвигается проект планирующей авиабомбы "Дрель"?

- Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель" - это высокотехнологичный кассетный боеприпас. Он содержит субэлементы, которые выполнены по принципу высокоточного оружия. В настоящее время боеприпас находится на этапе завершения государственных испытаний.

Изделие обладает большой дальностью планирования (полета), позволяет производить бомбометание по целям, имеющим большие углы пеленга. Уникальной характеристикой изделия является его коэффициент полезной нагрузки (отношение массы полезной нагрузки к массе изделия) - у "Дрели" он самый большой по сравнению с другими боеприпасами.

Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель" Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС

"Дрель" — это базовый образец. На его основе путем небольших доработок будет разработана целая линейка изделий различного назначения. В настоящее время боеприпас отрабатывается в снаряжении с самоприцеливающимися боевыми элементами, которые сами по себе являются уникальными

Вопрос о том, в состав вооружения каких боевых самолетов будет входить изделие, решится после государственных испытаний при принятии изделия на вооружение. И тогда, примерно с начала 2023 года, сможем организовать его серийное производство.

- Началось ли серийное производство новейших авиационных ракет "Бронебойщик" для самолетов типа Су-25 и военных вертолетов серии Ми-8? Принят ли "Бронебойщик" на вооружение? Когда начнутся серийные поставки в войска?

- Новая авиационная ракета "Бронебойщик" предназначена для поражения наземных целей на различных ударных и транспортно-штурмовых вертолетах, штурмовиках Су-25, других военных самолетах. В настоящее время идет оформление и согласование документов для принятия ракеты на вооружение российского военного ведомства. Вопрос о серийных поставках будет рассматриваться Минобороны РФ после выхода соответствующих распорядительных документов. С учетом временных параметров формирования Минобороны России планов по закупкам и технологического цикла изготовления ракет "Бронебойщик" их поставки в войска могут начаться не ранее 2023 года.

- Ранее сообщалось, что "Техмаш" планирует начать разработку противопожарных бомб. Начались ли уже эти работы?

- В программе инновационного развития АО "НПО "Базальт" планируется работа по определению облика перспективного авиационного средства пожаротушения, которая должна начаться в 2022 году.

- Как вы оцениваете экспортный потенциал российских боеприпасов?

- Экспортный потенциал российских боеприпасов довольно высокий. Стоит отметить, что сегодня особое внимание вызывают имеющиеся за рубежом образцы советского и российского вооружения, например, 125-мм боеприпасы для танков Т-72 и Т-90 различных модификаций, а также 122- и 300-мм реактивные снаряды для РСЗО "Град" и "Смерч", 30-мм патроны к автоматическим пушкам БМП-2 и БМП-3 и авиационным пушкам, гранатометные выстрелы, авиационные бомбы и ракеты - то есть бо́льшая часть спектра производимой концерном продукции военного назначения. Многим нашим разработкам до сих пор нет аналогов в мире.