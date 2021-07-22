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ТАСС

В "Сириусе" разработали аппарат для поиска воды на Марсе

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Марс
Марс.
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech via AP

В качестве топлива GasHopper использует сухой лед

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Школьники научно-технологической программы "Большие вызовы", которая проходит в образовательном центре "Сириус", разработали модель аппарата для исследования Марса и поиска там воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Сириуса".

"По задумке молодых инженеров и их наставников, GasHopper - так называется аппарат - будет искать воду, необходимую при колонизации планеты. Для перемещения он использует сухой лед - углекислый газ в твердом состоянии, которым богаты марсианские полярные шапки", - сообщили в пресс-службе.

Передвигаться аппарат будет прыжками за счет сжатого газа. Модель школьники собирают сами, элементы печатаются на 3D-принтере, вместе с этим составляется электрическая схема и программируется бортовой компьютер. Запускаться аппарат будет дистанционно, с компьютера, он также сможет передавать данные о своем положении, скорости и давлении в баке.

По словам руководителя проекта, инженера-конструктора в НПО "Энергомаш им. Глушко" (входит в Роскосмос) Сергея Кузьмичева, работа над прототипом космического аппарата вдохновит молодых участников программы развивать технологии для изучения Марса.

Микроскоп для космоса

Кроме того, в рамках программы "Большие вызовы" школьники работают над первым в мире космическим микроскопом. Это прототип сканирующего зондового микроскопа, который поместят в наноспутник и отправят в космос для исследований. Запуск микроскопа запланирован на 2022 год. Результаты экспериментов российские ученые используют в исследовательских работах, пояснили в пресс-службе.

В течение двух лет микроскоп будет падать в плотных слоях атмосферы и непрерывно сканировать поверхности различных материалов, на которые действуют солнечный ветер, ионные потоки, космическая радиация. Таким образом ученые смогут получить данные о прочности и стойкости материалов, которые используются для обшивки космических кораблей, к различным воздействиям. Это позволит их усовершенствовать.

"Прототип нашего изделия изготовлен из обычного зондового микроскопа, который школьники разобрали на части и собрали в формате наноспутника. Это было непросто: так как в космосе нет воздуха, пришлось поменять вентиляторы на другие системы охлаждения. Также мы заменили жесткие диски с движущимися частями, которые мешали работе микроскопа, на твердотельные накопители, SSD-диски", - рассказал руководитель проекта, ведущий конструктор завода "Протон" в Зеленограде Борис Логинов.

На текущий момент уже готов алюминиевый каркас наноспутника, который нужно наполнить оборудованием. Отмечается, что школьники, которые работали над проектом, станут соавторами научно-исследовательской работы. Результаты их экспериментов найдут применение в трудах российских ученых.

О "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.

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