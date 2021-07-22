Вьетнамские корабли примут участие в параде кораблей во Владивостоке

Владивосток. 21 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Два ракетных фрегата Военно-морских сил Вьетнама примут участие в парадном строю кораблей в день Военно-морского флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Боевые корабли "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг" займут почетные гостевые места в парадном строю кораблей ТОФ, который формируется в бухте Золотой Рог", - говорится в сообщении.

Парадный строй кораблей уже формируется, в бухте Золотой Рог установили установлено 16 комплектов рейдового оборудования. Всего в параде планируют задействовать 7 боевых кораблей.