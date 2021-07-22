Войти
Интерфакс-АВН

Вьетнамские корабли примут участие в параде кораблей во Владивостоке

350
0
0
Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке
Генеральная репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Владивосток. 21 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Два ракетных фрегата Военно-морских сил Вьетнама примут участие в парадном строю кораблей в день Военно-морского флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Боевые корабли "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг" займут почетные гостевые места в парадном строю кораблей ТОФ, который формируется в бухте Золотой Рог", - говорится в сообщении.

Парадный строй кораблей уже формируется, в бухте Золотой Рог установили установлено 16 комплектов рейдового оборудования. Всего в параде планируют задействовать 7 боевых кораблей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Проекты
ТОФ
Похожие новости
27.04.2020
Новый День Победы
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
06.11.2019
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
03.10.2018
"Это наши острова": эсминец КНР напугал американцев
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком