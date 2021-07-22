Боеголовка сверхточного ракетного "Паука" из СССР разгонялась свыше 10 тысяч км/ч

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В прошлом году исполнилось 40 лет с момента принятия на вооружение Советской армии ракетного комплекса ОТР-23 "Ока", известного также под натовским обозначением SS-23 Spider - "Паук".

Правда, особо об этой юбилейной не вспоминали. Хотя даже сейчас многие характеристики оружия, способного поражать цели на дистанциях до 400 км, впечатляют. Например, его высокая точность и то, что боевая часть, имеющая уменьшенную радиолокационную заметность, на конечном этапе траектории могла разгоняться до скорости, превышающей 10 тысяч км/ч.

Эта способность, а также специальные устройства в виде ложных целей существенно снижали вероятность ее перехвата средствами ПВО вероятного противника.

Особо стоит упомянуть о колесном шасси БАЗ-6944, которое обладало прекрасными характеристиками подвижности и могло на плаву преодолевать водные преграды.

Как известно, ОТР-23 "Ока" не подпадали под требования договора с американцами, так как имели дальность менее 500 км, но в верхах решили преподнести "подарок" так называемым "партнерам" и пустили эти комплексы под нож. Об этом в свое время много говорили.

Правда, практически не упоминалось, что "Пауки" до начала 2000 годов находились на вооружении Болгарии и Словакии, где их без проблем могли изучить специалисты НАТО.

Лев Романов