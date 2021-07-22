Модуль "Наука" на Байконуре прошел более 700 проверок

Как сообщили в ракетно-космической корпорации "Энергия", испытания баков, в которых ранее была выявлена металлическая стружка, завершились успешно

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 700 различных проверок прошел многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" на космодроме Байконур. Об этом сообщили ТАСС в ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос).

"Завершены заводские контрольные испытания, в том числе электрические проверки (более 700 проверок), испытания в вакуумной камере", - отметили в РКК.

Как уточнили в корпорации, испытания баков, в которых ранее была выявлена металлическая стружка, завершились успешно. "Принятию решения об использовании штатных топливных емкостей предшествовала серьезная проработка этого вопроса, в том числе Межведомственной комиссией, включающей в том числе головные научные институты и предприятия Госкорпорации "Роскосмос", - добавили в РКК.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Запуск МЛМ запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля. Расстыковка и затопление модуля "Пирс" ожидается 23 июля.