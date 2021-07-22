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ТАСС

Космонавты откроют люки в модуль "Наука" через 2-3 часа после его стыковки с МКС

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Олег Новицкий
Олег Новицкий
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

В первую очередь космонавтам предстоит разгрузить около тонны оборудования, доставленного на модуле

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров откроют люки в многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" через несколько часов после его стыковки с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили ТАСС в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"В соответствии с планами, имеющимися в Центре управления полетами, открытие люков произойдет через 2-3 часа после стыковки", - сказали в корпорации.

В первую очередь космонавтам предстоит разгрузить около тонны оборудования, доставленного на модуле. Во время первого выхода в открытый космос главной операцией будет подключение кабелей, обеспечивающих электропитание МЛМ.

"Целевое использование модуля начнется по завершении его летных испытаний, продолжительность которых составляет один год", - пояснили в РКК.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Запуск МЛМ запланирован на 21 июля, а стыковка с МКС - на 29 июля. Расстыковка и затопление модуля "Пирс" ожидается 23 июля.

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