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Маск поздравил Безоса с успешным полетом в космос

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Источник изображения: Фото: Kyle Grillot / Reuters

Глава SpaceX Илон Маск поздравил основателя компании Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса с успешным полетом в космос в Twitter.

«Поздравляю», — написал Маск. Таким образом он прокомментировал видеозапись приземления корабля New Shepard, размещенную на странице Blue Origin.

Миссия NS-16 стала 16-й для New Shepard и первой, проходящей с участием человека. Кроме американца Безоса, считающегося самым богатым человеком в мире, в шестиместной капсуле космического корабля находились еще три человека — его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний студент Оливер Дэмен.

Джефф Безос совершил успешный полет в космос с полигона в Техасе 20 июля. Старт состоялся 20 июля в 16:12 по московскому времени и был приурочен к 52-й годовщине первой в истории высадки на Луну миссии «Аполлон-11». Полет осуществлялся на корабле New Shepard компании Blue Origin. Вместе с Безосом отправились его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен.


Марина Совина

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Страны
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
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