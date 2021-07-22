Войти
ТАСС

ОДК планирует создать гибридный двигатель морского назначения

391
0
0
Корабельный газотурбинный двигатель М90ФР &copy; АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Корабельный газотурбинный двигатель М90ФР © АО "Объединенная двигателестроительная корпорация".
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Как сообщили в корпорации, потенциальными объектами применения создаваемого демонстратора могут быть скоростные маломерные суда различного назначения, в том числе разъездные, спасательные и патрульные

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") ведет разработку гибридной силовой установки (ГСУ), предназначенной для различных судов. Об этом ТАСС в ходе авиасалона МАКС-2021 сообщили в ОДК.

"Одной из целей текущей научно-исследовательской работы является создание демонстратора ГСУ морского применения мощностью 200-250 кВт", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в ОДК, потенциальными объектами применения создаваемого демонстратора могут быть скоростные маломерные суда различного назначения, в том числе разъездные, спасательные и патрульные суда. "Кроме того, полученный научно-технический задел будет использован для создания ГСУ судов большей размерности", - добавили в ОДК.

Авиасалон МАКС-2021 проходит в период с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОДК УК
Ростех
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
21.07.2021
Ростех на МАКС-2021 впервые представил гибридный двигатель для вертолетов и беспилотников
16.08.2013
ПМЗ может сосредоточиться на производстве двигателей для военно-транспортной авиации
27.04.2012
Генеральный директор ОАО "Авиапром" В.Д. Кузнецов: "Необходимы меры государственного регулирования для комплексного решения проблем в авиационной деятельности"
21.10.2011
НПО "Сатурн" отмечает 95-летие
12.08.2009
Так полетим
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком