Войти
ТАСС

Первый запуск спутника "Глонасс-К2" перенесли на 2022 год

417
0
0
Источник изображения: © NASA via AP, архив

При этом "Глонасс-К2" будет готов в этом году, сообщил источник

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Запуск новейшего навигационного спутника "Глонасс-К2" перенесен на следующий год. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли в кулуарах Международного авиационно-космического салона (МАКС).

"Глонасс-К2" будет готов в этом году с возможностью запуска в начале следующего", - сказал собеседник агентства.

"Глонасс-К2" - новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В апреле текущего года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов сообщил ТАСС, что запуск аппарата "Глонасс-К2" запланирован на IV квартал 2021 года.

В октябре прошлого года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см. В свою очередь Тестоедов в интервью ТАСС сообщал, что запуск нового навигационного спутника "Глонасс-К2" перенесен с 2020 на 2021 год. По его словам, некоторые элементы бортовой аппаратуры в ходе наземных экспериментов потребовали доработки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Глонасс-К
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
МАКС-20XX
Похожие новости
03.11.2017
Производитель "Глонасс": в 2021 году создадим импортонезависимый спутник
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
15.12.2011
На развитие системы ГЛОНАСС до 2020 года выделено 330 млрд руб
23.08.2011
Итоги МАКС-2011: премьера истребителя, контракты и ЧП на взлете
19.08.2009
На орбиту Россия запустит 17 спутников "Глонасс-М"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком