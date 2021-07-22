Новые системы ПВО С-500 прикроют Москву

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные системы нового поколения С-500 "Прометей" поступят на вооружение армии, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону (ПВО-ПРО) Москвы, сообщили российские военные.

"Мы ожидаем в скором будущем новые комплексы автоматизации и системы управления, средства вооружения, создаваемые в рамках ОКР (опытно-конструкторских работ). Например, зенитная ракетная система С-500. Модернизируется также система А-135 (противоракеты системы ПРО). Эта новейшая техника поступит на снабжение в нашу армию ПВО-ПРО в первую очередь и в целях эффективного прикрытия Москвы и Центрального промышленного района", - сказал командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения генерал-лейтенант Андрей Демин в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Серийные поставки новой системы ПВО С-500 российским военным начнутся в этом году, заявил вице-премьер Юрий Борисов во вторник "Интерфаксу" на авиасалоне "МАКС-2021"

Минобороны РФ 20 июля сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

"На полигоне "Капустин Яр" новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средствам объективного контроля, цель поражена", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что не имеющая аналогов в мире система С-500 предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

"Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО", - сообщили в ведомстве. Там заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

3 июля 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

"Основная задача комплекса - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта. Комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотные летательные аппараты", - сообщил тогда Суровикин.

В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке американских экспертов, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал тогда источник CNBC.