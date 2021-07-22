Войти
Интерфакс-АВН

Новые системы ПВО С-500 прикроют Москву

380
0
0
Испытания системы С-500 на полигоне Капустин Яр
Испытания системы С-500 на полигоне Капустин Яр.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Зенитные ракетные системы нового поколения С-500 "Прометей" поступят на вооружение армии, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону (ПВО-ПРО) Москвы, сообщили российские военные.

"Мы ожидаем в скором будущем новые комплексы автоматизации и системы управления, средства вооружения, создаваемые в рамках ОКР (опытно-конструкторских работ). Например, зенитная ракетная система С-500. Модернизируется также система А-135 (противоракеты системы ПРО). Эта новейшая техника поступит на снабжение в нашу армию ПВО-ПРО в первую очередь и в целях эффективного прикрытия Москвы и Центрального промышленного района", - сказал командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения генерал-лейтенант Андрей Демин в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

Серийные поставки новой системы ПВО С-500 российским военным начнутся в этом году, заявил вице-премьер Юрий Борисов во вторник "Интерфаксу" на авиасалоне "МАКС-2021"

Минобороны РФ 20 июля сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

"На полигоне "Капустин Яр" новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средствам объективного контроля, цель поражена", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что не имеющая аналогов в мире система С-500 предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

"Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО", - сообщили в ведомстве. Там заявили, что после завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

3 июля 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин заявил, что С-500 сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие всех модификаций в ближнем космосе.

"Основная задача комплекса - уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полёта. Комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолёты и беспилотные летательные аппараты", - сообщил тогда Суровикин.

В мае 2018 года американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке американских экспертов, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал тогда источник CNBC.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
А-135
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
МАКС-20XX
Похожие новости
16.06.2020
Сбить на гиперзвуке. Что Россия сможет противопоставить западному оружию будущего
27.09.2018
Вице-премьер РФ Борисов заявляет о скором завершении работ над С-500
09.04.2018
Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
31.03.2017
Последний рубеж обороны: на что способна стратегическая ПРО России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком