Торнадо у Средней Азии: новейшие вездеходы поступят в войска ЦВО

Минобороны приняло предварительное решение об оснащении новейшими вездеходами «Торнадо-У» российских войск, расположенных на среднеазиатском направлении. По информации «Известий», сверхпроходимыми бронированными тягачами усилят части Центрального военного округа (ЦВО). Машина выдерживает огонь стрелкового оружия и подрывы самодельных устройств. Новая техника позволит оперативно перебрасывать контингент и грузы на угрожаемые направления даже в условиях гор и полного бездорожья. По словам экспертов, появление таких грузовиков радикально повышает возможности российских войск.

Минобороны приняло предварительное решение об оснащении новейшими вездеходами «Торнадо-У» российских войск, расположенных на среднеазиатском направлении. По информации «Известий», сверхпроходимыми бронированными тягачами усилят части Центрального военного округа (ЦВО). Машина выдерживает огонь стрелкового оружия и подрывы самодельных устройств. Новая техника позволит оперативно перебрасывать контингент и грузы на угрожаемые направления даже в условиях гор и полного бездорожья. По словам экспертов, появление таких грузовиков радикально повышает возможности российских войск.

Дорога на юг

Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, вездеходы «Торнадо-У» должны поступить в 201-ую военную базу в Таджикистане. Но это произойдет только после того, как технику обкатают в 55-й горной мотострелковой бригаде (Кызыл). Если результаты войсковой эксплуатации будут признаны успешными, то помимо 201-й базы «Торнадо-У» могут направить и в другие части Центрального военного округа.

В июне пресс-служба ЦВО сообщила, что в горную бригаду поступила партия «Торнадо-У». Технику будут тестировать на трассах полигона Кара-Хаак, подготовленных для вождения на сложной местности при разных погодных условиях.

201-я военная база, 55-я горная бригада и другие формирования ЦВО считаются своего рода резервом на случай обострения обстановки на южных рубежах. С июля и до сентября этого года они принимают участие в целой серии совместных с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией маневров. Сценарий этих учений предусматривает отражение атак незаконных вооруженных формирований и противодействие дестабилизации обстановки.

«Торнадо-У» приходит на смену армейским грузовикам советской разработки. Машина способна перевозить 16 т груза и отличается уникальной проходимостью, в том числе и в горной местности. На одной заправке она может совершать скоростной марш на расстояние до 1 тыс. км.

Машина способна также выполнять функции тягача: к ней можно прицепить автомобильную платформу для перевозки тяжелых или негабаритных грузов, в том числе даже бронетехники.

На «Торнадо-У» можно будет загрузить контейнеры с жилыми и специальными модулями, необходимыми при возведении военно-полевых лагерей, пунктов связи, госпиталей или спецлабораторий. При необходимости она легко трансформируется в бортовой грузовик для перевозки личного состава и амуниции.

— На среднеазиатском направлении до последнего времени у нас было сборище музейных образцов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — В основном, в парке 201-й базы была устаревшая техника, свежая поступала в очень небольших количествах. Бывало, приходилось идти на то, чтобы делать самопальные гантраки на базе тех же «Уралов». Но время идет, и сейчас мы пришли к тому, что техника оказалась совсем изношенной. К примеру, если говорить о танках, то там еще очень широко используются Т-72АВ, которых уже почти нет в нашей армии в других округах и частях. В связи в этим решение о поставке новых машин выглядит понятно и логично.

Алексей Хлопотов отметил, что «Торнадо-У» оснащаются ИУС — очень продвинутой информационно-управляющей системой. Она обрабатывает всю эксплуатационную информацию о том, как и в каких условиях автомобиль используется, фиксирует характеристики во время движения. Собранные данные могут в онлайн-режиме уходить непосредственно на завод, где подвергаются статистической обработке, что упрощает техобслуживание машины.

Наследие «Урала»

Помимо «Торнадо-У», созданного на базе «Урала», есть также «Торнадо-К» на основе «КамАЗа». Поскольку автомобильный завод в Миассе, производящий «Уралы», находится на территории Центрального военного округа, выбор поставщика очевиден, отметил эксперт. При этом бронеавтомобили на базе «Урала» имеют свои преимущества. Это машины капотной схемы, что увеличивает шансы экипажа выжить при подрывах.

— Это было проверено еще на дорогах Афганистана, где водители очень не любили «КамАЗы», потому что они сидели фактически на колесе и взрыв мины под ним означал смерть. Здесь же имеется капот, двигатель вынесен впереди, соответственно водитель в этой части находится в большей безопасности. Плюс само по себе переднее расположение двигателя при атаке с фронтальной части играет роль дополнительной защиты, — пояснил Алексей Хлопотов.

Конечная модификация Урал-63706-0010 «Торнадо-У» впервые была представлена на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015) в Нижнем Тагиле. Тогда были показаны два доработанных образца с шасси большой грузоподъемности порядка 20 т и полной массой автомобиля 40 т. С 2016 года «Торнадо-У» производится на Уральском автомобильном заводе в Челябинской области.

Семейство машин включает в себя самосвал, седельный тягач и спецтехнику на заказ. Перед запуском серии «Торнадо-У» участвовал в экспедиции военного ведомства по испытанию современной и перспективной автомобильной техники на юге России и в горах Северного Кавказа. Возможности автомобилей действовать в пустыне, сухих и сыпучих песках в условиях высоких температур проверяли в Калмыкии и в Астраханской области. Автомобиль поднимался также в Приэльбрусье для определения температурных режимов работы агрегатов на высоте до 4 тыс. м. По итогам тестирования были внесены необходимые изменения в конструкцию грузовика.

В этом году новейшие Урал-63706 «Торнадо-У» были задействованы на авиабазе Хмеймим в торжественных мероприятиях, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Роман Крецул Анна Черепанова