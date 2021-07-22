Войти
Известия.ru

Модернизированная система ПРО Москвы удвоит показатели надежности обороны

359
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Зенитные ракетные системы нового поколения С-500 «Прометей» поступят на вооружение армии, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону (ПВО-ПРО) Москвы, заявил командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения генерал-лейтенант Андрей Демин в интервью газете Минобороны России «Красная Звезда», опубликованном в среду, 21 июля.

«Мы ожидаем в скором будущем новые комплексы автоматизации и системы управления, средства вооружения, создаваемые в рамках ОКР (опытно-конструкторских работ). Например, зенитная ракетная система С-500. Модернизируется также система А-135 (противоракеты системы ПРО). Эта новейшая техника поступит на снабжение в нашу армию ПВО-ПРО в первую очередь и в целях эффективного прикрытия Москвы и Центрального промышленного района», — отметил Демин.

Он добавил, что сейчас пуски устаревших типов противоракет системы ПРО А-135 на полигоне Сары-Шаган прекращены. Расчеты соединения ПРО совместно с расчетами полигона участвуют в испытательных пусках ракет модернизированной системы.

20 июля Минобороны России опубликовало видеозапись испытаний зенитной ракетной системы С-500. Испытания проходили на полигоне Капустин Яр. В ведомстве отметили, что система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Испытания подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской ПВО.


В тот же день вице-премьер Юрий Борисов рассказал о том, что серийные поставки новой системы ПВО С-500 российским военным начнутся в этом году. По его словам, президент России Владимир Путин уделял данной теме особое внимание на совещаниях в Сочи.

В начале июня «Известия» сообщали, что зенитные системы «Прометей» С-500 вооружат новейшими перехватчиками. В их арсенал войдут специальные боеприпасы, которые смогут уничтожать боеголовки баллистических ракет противника. Разработка системы, способной поражать самолеты и гиперзвуковые летательные аппараты, должна завершиться в текущем году.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, который способен перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 достигает около 600 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-135
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
16.06.2020
Сбить на гиперзвуке. Что Россия сможет противопоставить западному оружию будущего
06.07.2018
Что известно об испытаниях системы С-500 "Прометей"
09.04.2018
Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
28.02.2018
Какими видами оружия обеспечит армию новая госпрограмма
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком