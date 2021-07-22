Модернизированная система ПРО Москвы удвоит показатели надежности обороны

Зенитные ракетные системы нового поколения С-500 «Прометей» поступят на вооружение армии, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону (ПВО-ПРО) Москвы, заявил командующий 1-й армией ПВО-ПРО особого назначения генерал-лейтенант Андрей Демин в интервью газете Минобороны России «Красная Звезда», опубликованном в среду, 21 июля.

«Мы ожидаем в скором будущем новые комплексы автоматизации и системы управления, средства вооружения, создаваемые в рамках ОКР (опытно-конструкторских работ). Например, зенитная ракетная система С-500. Модернизируется также система А-135 (противоракеты системы ПРО). Эта новейшая техника поступит на снабжение в нашу армию ПВО-ПРО в первую очередь и в целях эффективного прикрытия Москвы и Центрального промышленного района», — отметил Демин.

Он добавил, что сейчас пуски устаревших типов противоракет системы ПРО А-135 на полигоне Сары-Шаган прекращены. Расчеты соединения ПРО совместно с расчетами полигона участвуют в испытательных пусках ракет модернизированной системы.

20 июля Минобороны России опубликовало видеозапись испытаний зенитной ракетной системы С-500. Испытания проходили на полигоне Капустин Яр. В ведомстве отметили, что система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Испытания подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской ПВО.

В тот же день вице-премьер Юрий Борисов рассказал о том, что серийные поставки новой системы ПВО С-500 российским военным начнутся в этом году. По его словам, президент России Владимир Путин уделял данной теме особое внимание на совещаниях в Сочи.

В начале июня «Известия» сообщали, что зенитные системы «Прометей» С-500 вооружат новейшими перехватчиками. В их арсенал войдут специальные боеприпасы, которые смогут уничтожать боеголовки баллистических ракет противника. Разработка системы, способной поражать самолеты и гиперзвуковые летательные аппараты, должна завершиться в текущем году.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, который способен перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 достигает около 600 км.