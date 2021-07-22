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ТАСС

Улучшенная РЛС "Контейнер" сможет обнаруживать старт и полет гиперзвуковых ракет

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Приемная часть радиолокационной станции "Контейнер"
Приемная часть радиолокационной станции "Контейнер".
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Минобороны планирует построить еще несколько таких станций на территории страны, сообщил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" после модернизации будет обнаруживать старт и полет перспективных гиперзвуковых ракет противника. Об этом сообщил командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин.

"В настоящее время ведется работа, в результате которой загоризонтная РЛС будет способна обнаруживать старт и полет перспективных гиперзвуковых ракет противника", - сказал Демин в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, загоризонтная РЛС "Контейнер", заступившая на боевое дежурство в Ковылкине (Республика Мордовия), способна наблюдать массовый полет воздушных целей, в том числе крылатых ракет, на расстоянии до 2,8 тыс. км.

"Благодаря возможностям загоризонтной РЛС мы просматриваем большую территорию Западной Европы, часть Ближнего Востока, прикаспийские государства, акватории Балтийского, Черного и Средиземного морей и надежно контролируем воздушную обстановку над этими регионами", - сказал Демин.

Он сообщил, что Минобороны РФ планирует построить еще несколько таких станций на территории страны, тем самым создав сплошное радиолокационное поле на расстоянии порядка 2 тыс. км от государственной границы.

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Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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