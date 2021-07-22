Войти
Российская газета

Минобороны открыло на сайте раздел о Главном военно-морском параде

357
0
0
Источник изображения: Алексей Даничев/ РИА Новости

В преддверии Дня Военно-Морского флота России, который традиционно отмечают в последнее воскресенье июля, на сайте Минобороны РФ открывают новый мультимедийный раздел, посвященный пятому Главному военно-морскому параду.

Посетители интернет-портала ведомства смогут там ознакомиться со сценарием и особенностями парада на Неве и на Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и деталями воздушной части большого праздничного смотра.

Всего в Главном военно-морском параде, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге, будет задействовано более 50 кораблей, катеров и подводных лодок. В их числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Впервые в Главном военно-морском параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". В линии статического показа в Кронштадте также будут атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь".

Еще зрители увидят большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов". Также в параде задействовуют корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль "Полтава", воссозданный на исторической верфи.

В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. В том числе истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

В новом разделе на сайте Минобороны РФ в удобном инфографичном виде представят подробную информацию о проведении 25 июля военно-морских парадов в базах ВМФ России - Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске и Севастополе.

Особый интерес у интернет-пользователей должна вызвать собранная в разделе информация по тактико-техническим характеристикам разнообразной техники, в том числе исторической, задействованной в Главном военно-морском параде.

Раздел представлен на русском и английском языках и оптимизирован для удобства доступа с мобильных устройств.

Справка "РГ"

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге в День ВМФ 25 июля в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады в этот день пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия). Всего в парадах будут участвовать до 15 тысяч человек, около 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Иран
Пакистан
Россия
Сирия
Продукция
Александр Обухов
Бе-12
Владимир Емельянов
Гремящий
Ил-38
Ка-27М
Ка-29
Князь Владимир
Ми-8
МиГ-29
Су-24
Су-25
Су-27
Су-33
Ту-142
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
11711
20380 Корвет-1
22350
955 Борей
ИТ
Похожие новости
22.07.2021
Сайт Минобороны открыл раздел, посвященный Главному военно-морскому параду
27.07.2020
Более 80 кораблей и самолетов: как прошел Парад ВМФ-2020
26.07.2019
Парад на весь мир: как отметят День ВМФ в России
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком