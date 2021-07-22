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Известия.ru

Безос опубликовал видео из капсулы во время полета в космос

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Blue Origin

Основатель компании Amazon Джефф Безос совершил успешный суборбитальный полет. Он опубликовал во вторник, 20 июля, в Instagram видео из капсулы во время нахождения в космосе.

Безос также отметил, что его компания Blue Origin осуществит еще два пилотируемых полета в 2021 году, сообщает телеканал «360».

На кадрах можно видеть, как Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэймен кидают друг другу маленький мячик и кувыркаются в невесомости.

Корабль New Shepard стартовал с пусковой площадки Blue Origin в Ван-Хорне в американском штате Техас в 16:12 мск. Капсула с людьми отделилась от ракеты-носителя меньше чем через пять минут после старта и продолжила подниматься выше.

В 16:16 мск капсула находилась на высоте около 106 км над Землей, поднявшись над условной границей между атмосферой Земли и космосом — на так называемой линии Кармана.


После этого Безос и еще три космических пассажира капсулы провели несколько минут в невесомости. В 16:20 капсула вошла в атмосферу Земли, раскрыв парашюты. Продолжительность полета составила чуть около 11 минут, передает НСН.

В 1961 году Фанк прошла отбор среди женщин-космонавтов, но в космос так и не полетела. В 2021 году, когда она уже дожила до преклонного возраста, ее мечта все-таки сбылась, пишет «Правда.Ру».

Для New Shepard это 16-й испытательный полет, но впервые он летит с экипажем на борту, сообщили в компании. Корабль на собственном разгонном блоке поднимается с Земли, после отделения от несущей ступени капсула с экипажем достигает границы с космосом.

11 июля сообщалось, что Джефф Безос поздравил британского миллиардера и владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса.

Космолет был запущен с космодрома в штате Нью-Мехико. Самолет-носитель Eve поднял его на высоту около 15 км. Затем ракетоплан отсоединился от носителя и запустил собственный двигатель, поднявшись на высоту более 80 км. Экипаж на несколько минут смог испытать состояние невесомости. После этого аппарат начал снижение и совершил успешную посадку на космопорте.

Отмечалось, это первый в истории запуск корабля компании с полным экипажем.

25 июня стало известно, что Virgin Galactic получила одобрение федерального авиационного управления США (FAA) на запуск клиентов в суборбитальные полеты из Нью-Мексико по цене $250 тыс. за место.

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Страны
Великобритания
Мексика
США
Компании
Blue Origin
Virgin Galactic
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